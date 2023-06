Mattarella nei Giardini del Quirinale: il saluto del Presidente alle persone con fragilità

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato nel pomeriggio i circa 2mila cittadini che hanno visitato i Giardini del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno.

Festa della Repubblica diretta, le celebrazioni del 2 giugno. Mattarella all'Altare della Patria: «Fuga di cervelli sia una scelta e non un obbligo»

Mattarella in Emilia Romagna: il sorvolo sulle aree alluvionate. «La ricostruzione è un esigenza nazionale di Stato»

Mattarella saluta i visitatori del Giardini del Quirinale

L'apertura al pubblico dei Giardini è stata dedicata, come lo scorso anno, alle persone con fragilità. L’individuazione degli ospiti è stata curata dalle associazioni a carattere nazionale rappresentative delle categorie.

In concomitanza dell’apertura dei Giardini, per la prima volta si sono esibiti al Quirinale il Coro Giovanile Italiano della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (Feniarco), la Banda Musicale Giovanile del Piemonte dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) e, come lo scorso anno, la Banda Interforze.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA