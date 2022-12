Maltempo nel messinese, il centro commerciale allagato

Il maltempo ha provocato allagamenti e disagi nella zona tirrenica della provincia di Messina, dove le forti precipitazioni iniziate nel pomeriggio di sabato hanno richiesto l'intervento massiccio delle squadre di soccorso. L'emergenza meteo non ha risparmiato neanche il più grande centro commerciale della provincia, il Parco Corolla di Milazzo, che si è allagato sia all'esterno, nell'area parcheggi, che all'interno, nella galleria dei negozi.

Il centro commerciale allagato

Le immagini del centro commerciale allagato stanno facendo il giro dei social, insieme alle perplessità su come un edificio di nuova costruzione possa soccombere in questo modo al maltempo. Nei video si vedono, oltre all'acqua che travolge negozi e automobili, anche l'impegno dei volontari e degli inservienti del Parco Corolla per liberare la galleria. Con loro, come si legge sulle edizioni locali, anche la squadra di calcio del Città Galati, rimasta bloccata a Milazzo a causa delle avverse condizioni meteo, che non si è tirata indietro e si è data da fare per contribuire.

L'emergenza

Allagamenti si sono registrati anche Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini dove la pioggia e il fango hanno provocato molti disagi e preoccupazione.

Allagato il parco commerciale Corolla a Milazzo. Un edificio nuovo. Ma come è possibile? pic.twitter.com/6IMdW0fEwk — Susanna sicily (@SusannaSicily) December 3, 2022

