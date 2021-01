(LaPresse) Una coppia di cervi cammina indisturbata sulla strada innevata. E' lo spettacolo che la natura ha regalato alla Liguria, postato dal governatore Giovanni Toti. "Buongiorno da Torriglia, che nella notte della Befana ci ha regalato un’insolita passeggiata sotto la neve! Buona Epifania dalla Liguria" ha scritto su Facebook a corredo del video. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 12:23

