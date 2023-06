Deposta la corona d'alloro all'altare della Patria, è stato intonato l'inno ai Caduti seguito dal passaggio delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato il cielo sopra Roma.

Il passaggio delle Frecce Tricolori è avvenuto in Piazza del Popolo a Roma e via del Corso per la festa della Repubblica. Antonio Nardelli/Ag. Toiati

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 10:09

