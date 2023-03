Frecce Tricolori, ecco il saluto ai partecipanti alla Maratona di Roma

Il passaggio delle Frecce tricolori sopra i Fori imperiali saluta i partecipanti alla 28esima edizione della Maratona di Roma. In programma domenica 19 marzo 2023 dalle 8 alle 14.45, infatti, c'è l'Acea Run Rome The Marathon. Partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno per gli allestimenti, nel tratto largo Corrado Ricci-piazza Venezia).

Previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race.

Cambiano il piano mobilità e i trasporti

Cambia quindi il piano mobilità e trasporti con modifiche per bus e tram. Sarà chiusa la stazione metro Colosseo. Il percorso di 42 km della maratona, con le temporanee chiusure, si snoda, tra gli altri, lungo piazza Venezia, il Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant'Angelo, Prati, il Foro Italico, il Flaminio, Campi Sportivi, la Moschea, viale Parioli, il Villaggio Olimpico, di nuovo la zona del Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, la zona di piazza Navona, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito, di nuovo piazza Venezia e i Fori Imperiali.

Sul sito della manifestazione runromethemarathon.com, la mappa della gara.

Trasporto pubblico, qui i dettagli delle modifiche Atac

Durante la manifestazione, saranno sospese 9 linee: 2, 3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore), 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628. Queste invece le 9 linee deviate: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3. Infine, le 50 linee limitate: 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. Prevista una modifica anche per 4 linee della Roma Tpl: la linea 226 non raggiungerà piazza Mancini, limitando le corse su viale di Tor di Quinto/via Pietro Lupi; la 982 si fermerà sul piazzale della stazione di San Pietro, non raggiungendo il capolinea di XVII Olimpiade; i collegamenti C6 e C8 non raggiungeranno il capolinea di viale Baldelli, a Ostiense, fermandosi la C6 a viale Marconi e la C8 a largo Leonardo da Vinci. Sulla linea B, la stazione metro di Colosseo sarà chiusa da inizio servizio di domenica e sino a cessate necessità. Le linee deviate per gli allestimenti che interesseranno via dei Fori Imperiali, via Cavour, via Celio Vibenna e via di San Gregorio, saranno 3NAV, 51, 75, 81, 85, 87, 118, nMb, n3d e nMc. Qui il dettaglio delle deviazioni bus per gli allestimenti.

Nel corso della giornata di domenica, prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi in: via dei Fori Imperiali; piazza Madonna di Loreto; piazza Venezia; piazza Bocca della Verità; via Galvani; piazza di Spagna; piazza Mignanelli; largo di Torre Argentina; largo Carlo Goldoni; piazza di Tor Sanguigna; piazza del Popolo; via Stradivari; via del Babuino; piazza Cavour. Il giorno della maratona, dalle 8 alle 15, non saranno disponibili le aree di sosta bus turistici Circo Massimo, lungotevere Aventino, Petroselli, lungotevere dei Tebaldi, Giulio Cesare, lungotevere delle Navi e lungotevere delle Armi.

Ecco tutte le strade interessate dal passaggio degli atleti: Via dei Fori Imperiali- Piazza Madonna di Loreto- Piazza Venezia- Piazza San Marco- Piazza D'Ara Coeli- Via del Teatro di Marcello- Via Luigi Petroselli- Piazza Bocca della Verità- Via dei Cerchi- Piazza di Porta Capena- Viale Aventino (contromano)- Piazza Albania (contromano)- Via della Piramide Cestia (contromano)- Piazza di Porta San Paolo (contromano)- Piazzale Ostiense (contromano)- Viale Marco Polo- Via Cristoforo Colombo- Circonvallazione Ostiense-Ponte Settimia Spizzichino- Viale Ostiense (corsia centrale)- Via Valco di San Paolo- Viale Guglielmo Marconi- Piazzale Edison- Ponte Guglielmo Marconi- Lungotevere di Pietra Papa- Lungotevere Vittorio Gassman- Via Pacinotti- Piazzale della Radio- Via Volpato- Via Portuense- Via Ettore Rolli- Via Stradivari- Ponte Testaccio- Largo Marzi- Lungotevere Testaccio- Via Aldo Manuzio- Via Beniamino Franklin- Via Galvani- Via Marmorata- Piazza dell'Emporio- Lungotevere Aventino (corsia preferenziale)- Via di Santa Maria in Cosmedin- Via della Greca- Lungotevere Aventino- Lungotevere dei Pierleoni- Piazza di Monte Savello- Lungotevere dè Cenci- Lungotevere dei Vallati- Lungotevere dei Tebaldi- Lungotevere dei Sangallo- Lungotevere dei Fiorentini- Piazza Pasquale Paoli- Ponte Vittorio Emanuele II- Via San Pio X- Via della Conciliazione- Piazza Pio XII- Largo del Colonnato- Via di Porta Angelica- Piazza del Risorgimento- Via Crescenzio- Piazza Cavour- Via Vittoria Colonna- Ponte Cavour- Lungotevere in Augusta- Ponte Regina Margherita- Via Cola di Rienzo- Via Fabio Massimo- Viale Giulio Cesare- Via Fornovo- Viale delle Milizie-LargoTrionfale- Via della Giuliana- Piazzale Clodio- Viale Giuseppe Mazzini- Piazza Giuseppe Mazzini (contromano)- Via Oslavia- Piazza Bainsizza- Viale Carso- Largo Generale Gonzaga del Vodice- Via Achille Papa- Via Marcello Prestinari- Piazza Montegrappa (contromano)- Lungotevere Guglielmo Oberdan- Lungotevere della Vittoria- Piazza Maresciallo Giardino- Lungotevere Federico Fellini- Lungotevere Maresciallo Cadorna- Piazza Lauro de Bosis- Ponte Duca D'Aosta- Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel (contromano)- Piazzale Cardinal Consalvi (contromano)- Lungotevere Salvo D'Acquisto (contromano)- Lungotevere dell'Acqua Acetosa (contromano)- Via Enrico Elia (contromano)- Piazzale dell'Acqua Acetosa- Via dei Campi Sportivi- Viale dell'Agonistica- Viale della Moschea- Viale Parioli- Piazzale del Parco della Rimembranza- Viale Maresciallo Pilsudski- Via Giulio Gaudini- Via Argentina- Via Venezuela- Via India- Viale della XVII Olimpiade- Viale Tiziano (contromano)- Piazza Apollodoro- Via Flaminia- Viale del Vignola- Via Pier della Francesca (metà-senso di marcia)- Via Guido Reni- Piazza Gentile da Fabriano- Lungotevere Flaminio- Piazza Gentile Da Fabriano- Lungotevere Flaminio- Piazza delle Belle Arti- Lungotevere delle Navi- Lungotevere Arnaldo da Brescia- «Sottopasso di Ripetta»- Passeggiata di Ripetta- Via di Ripetta- Via Tomacelli-Largo degli Schiavoni- Piazza Augusto Imperatore- Via dei Pontefici- Via del Corso- Piazza del Popolo- Via del Babuino- Piazza di Spagna- Via Due Macelli- Largo del Tritone- Via del Tritone- Via del Corso- Largo Goldoni- Via della Fontanella di Borghese- Largo Fontanella di Borghese- Piazza Borghese- Via del Clementino- Piazza Nicosia- Via di Monte Brianzo- Piazza di Ponte Umberto I- Via Zanardelli- Piazza di Tor Sanguigna- Via Agonale- Piazza Navona- Via dei Canestrari- Corso del Rinascimento- Piazza Sant'Andrea della Valle- Corso Vittorio Emanuele II (contromano)- Largo di Torre Argentina (contromano)- Corso Vittorio Emanuele II (contromano)- Piazza del Gesù- Via del Plebiscito-Piazza Venezia- Piazza Madonna di Loreto- Via dei Fori Imperiali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 09:57

