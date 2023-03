Roma, a fuoco 22 scuolabus in via Ostiense: ​sei squadre dei vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo





Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco sabato sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre. Non risultano al momento persone intossicate o ferite. La notte scorsa un altro vaso incendio si è verificato la scorsa notte nella Capitale. Sedici auto di Poste Italiane sono andate a fuoco in viale Palmiro Togliatti. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 23:50

