«Benedetto XVI non ha mai abdicato»: mistero in spiaggia a Ostia, la scritta inquietante su un aereo

Un tempo venivano usati per dedicare alla propria o al proprio amato una dedica. Oggi li vediamo sempre più spesso dai fan del Grande Fratello Vip, per sostenere i propri beniamini all'interno della Casa più spiata d'Italia. Ma quanto sta accadendo in queste ore sulla spiaggia di Ostia ha davvero del clamoroso.

Un aereo con un messaggio ha accesso la curiosità di tutti i bagnanti che hanno deciso di combattere la calura di questa domenica torrida. «Benedetto XVI non ha mai abdicato», recita il messaggio volante. Con l'aereo che è già passato diverse volte sopra la testa debagnanti divertiti.

Ostia, il mistero del messaggio aereo

L'ex Papa Emerito, dopo essere morto da più di 7 mesi, torna a far parlare (e sorridere) i bagnanti. Joseph Aloisius Ratzinger è stato il 26esimo Papa della storia, in carica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, quando decise di abdicare.

Il passaggio del velivolo ha subito scatenato l'ilrarità dei presenti e, in tanti, hanno dato il via a un tam tam di messaggi su WhatsApp, rendendo virale l'accaduto. Chi si celerà dietro al misterioso messaggio? Sarà una burla come credono in tanti, o chi ha scritto il messaggio sa qualcosa che non conosce nessuno?

Adesso tutti vogliono sapere di più sulla vicenda e chiedono a gran voce che si palesi il protagonista.

