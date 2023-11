Neve tonda, lo strano fenomeno che ha imbiancato la Puglia: la spiegazione del meteorologo

Neve tonda in Puglia. Molti utenti hanno postato sui social foto delle strade di Mesagne e Ostuni (in provincia di Brindisi) imbiancate come se avesse nevicato. Il fenomeno atmosferico, conosciuto anche come graupel, si è verificato nella notte di domenica 26 novembre. In provincia di Foggia le temperature sono gelide e il termometro non superi i 5 gradi in pianura, mentre in molti comuni del Subappennino e del Gargano è vicina allo zero o, addirittura, alcuni gradi sotto. Completamente imbiancato il Subappennino dauno, da Faeto, comune più alto della Puglia a 850 metri di altezza, a Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano, Sant'Agata, Motta Montecorvino e Alberona, dove l'interruzione della provinciale 130 dal maggio scorso per il cedimento del manto stradale ha creato disagi ai residenti nei collegamenti con la pianura.

La neve tonda

Come riporta il sito 3bmeteo, la neve tonda (in tedesco graupel) è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm. Questi grani sono facilmente comprimibili e rimbalzano quando arrivano al suolo.

