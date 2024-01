Giorgia Meloni sul Mes: «Bocciato perché non c'è una maggioranza in Parlamento che lo sostenga»

«Quello che potevo fare e che ho fatto è stato rimettermi all’Aula e la modifica del trattato del Mes è stato bocciata. Perché? Perché non c’è mai stata una maggioranza in Parlamento per ratificare la modifica di un trattato che qualcuno ha sottoscritto. Questo credo sia il problema che bisogna valutare», ha ammesso la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 12:13

