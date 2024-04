Lenny Kravitz, allenamento sexy con pantaloni di pelle. Fisico bestiale a quasi 60 anni: «Non ci sono scorciatoie»

Il 26 maggio compirà 60 anni, ma per Lenny Kravitz il tempo sembra essersi fermato. Tutto merito della genetica, ma anche frutto di un'alimentazione sana e di tanto allenamento. Il musicista però, anche in palestra non rinuncia al suo sex appeal.

Pantaloni di pelle d'ordinanza, maglia trasparente e addominali alla panca con il personal trainer si allena per restare sempre in forma. In una recente intervista aveva detto «Sono molto attento a ciò che metto nel mio corpo e a come me ne prendo cura. È una combinazione tra il mangiare tutte queste cose e fare esercizio fisico per mantenere i miei muscoli e le mie articolazioni in forma, in modo da poter fare quello che faccio».

Il cantante ha pubblicato il video dell'allenamento su Instagram che ha superato subito i 400mila piace in cui afferma: «Grazie a Dio per oggi! Grato. Mai stato meglio. Non ci sono scorciatoie, quindi cogliete l'attimo. Tutto è possibile. Con amore!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA