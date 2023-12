Lenny Kravitz: «Ho tenuto 10 anni lo spinello di Mick Jagger, poi un giorno l’ho fumato»

di Tommaso Cometti

Un aneddoto divertente, raccontato con ironia da un indiscutibile mattatore. Lenny Kravitz ha raccontato che,anni fa, ha avuto l’occasione di incontrare il suo idolo: Mick Jagger. Il rocker e il frontman dei Rolling Stones, poi, hanno anche passato la notte insieme in albergo, parlando e fumando marijuana. «Ho conservato quello spinello per circa dieci anni - ha raccontato lo stesso Kravitz in una recente intervista al magazine “Esquire” per il lancio del suo nuovo album “Blue Electric Light” (il primo dopo oltre cinque anni), in uscita il prossimo 15 marzo. - Poi un giorno sono rimasto senza erba e l’ho fumato».

Lenny Kravitz: «Jagger è il migliore»

Il rocker ha voluto tessere le lodi dell'icona: «Mick supera qualsiasi ventenne. Io ho suonato con lui, e lo so bene: non ti rendi conto di quello che è in grado di fare, finché non lo vedi andare avanti e indietro sul palco per due ore e mezza.

«Disciplina e sacrificio ti permettono di raggiungere il tuo obiettivo quotidiano», ha sottolineato il cantante, rivelando di soffrire ancora occasionalmente di episodi di depressione («ma ormai durano solo poco») e di volersi risposare e avere altri figli (dal primo matrimonio con Lisa Bonet, da cui ha divorziato nel 1993, è nata Zoe). «Ormai sono cresciuto, sono diventato più forte, più disciplinato e più aperto a questa possibilità, ma è stata una cosa molto difficile per me da capire».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 16:53

