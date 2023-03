Oscar 2023, Gina Lollobrigida: l'omaggio toccante di Lenny Kravitz al pianoforte

di Redazione Web

Oscar 2023: Gina Lollobrigida, insieme all'artista del makeup Maurizio Silvi sono stati ricordati nel breve segmento In Memoriam. Con Lenny Kravitz al pianoforte l'Academy ha ricordato i suoi morti, tra questi Gina Lollobrigida. Per molti era La Bersagliera del capolavoro di Luigi Comencini, per altri la Fata Turchina di Pinocchio della Rai, ma per tutti Gina Lollobrigida è stata icona del cinema italiano, volto rassicurante e temperamento ferino di una donna che ha votato la sua vita all'arte.

Oscar 2023, In Memoriam

Il segmento In Memoriam ha citato tra gli altri Irene Papas, Kirstie Allen, Ray Liotta, Irene Cara, Jean Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Vangelis, James Caan, Raquel Welch e tanti altri che, anche da dietro le quinte, hanno contribuito alla magia dell'industria dei sogni. Tra questi il truccatore italiano Maurizio Silvi di Moulin Rouge e Il Grande Gatsby.

