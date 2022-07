Su Netflix il film d'animazione "Il mostro dei mari" doppiato da Claudio Santamaria. «Insegniamo ai ragazzi a non conoscere tutto attraverso uno smartphone»

È su Netflix dall'8 luglio il film d'animazione "Il mostro dei mari" diretto dal Premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe). La versione italiana è doppiata da Diego Abatantuono, Giulia Stabile e Claudio Santamaria che è la voce del coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland. In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia. «Prendiamo i nostri ragazzi e facciamoli appassionare a delle storie lontane» racconta in collegamento Santamaria. «Insegniamo loro a non conoscere tutto attraverso uno smartphone ma facciamoli viaggiare con la fantasia verso luoghi lontani e a storie epiche come questa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 09:43

