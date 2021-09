Dinner Club, Carlo Cracco in viaggio tra i sapori d’Italia con Favino e Mastandrea. La videointervista

È in arrivo su Amazon Prime Video “Dinner Club”, il food travelogue prodotto da Banijai Italia che vedrà Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea protagonisti con lo chef stellato Carlo Cracco di sei avventurosi viaggi attraverso l'Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti. rivela Carlo Cracco a Leggo. Tra i compagni di viaggio dello Chef Cracco c'è Valerio Mastandrea che in questa avventura andrà oltre le proprie paure: «Mi sono messo in gioco perché ho esplorato un terreno che non conoscevo, stando in un contesto abbastanza ignoto per me, quello della cucina e del viaggio», racconta l'attore romano. I sei episodi di "Dinner Club" saranno disponibili su Amazon Prime Video dal 24 settembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 20:05

