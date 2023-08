Jesolo, le immagini impressionanti della tromba d'aria che ha distrutto uno stabilimento in spiaggia

Jesolo, le immagini impressionanti della tromba d'aria che ha distrutto uno stabilimento balneare sulla spiaggia dell'Alto Adriatico veneziano.

Tromba d'aria a Jesolo, devastato uno stabilimento balneare. L'allarme è scattato nella notte del 29 agosto, nella zona Pineta di Jesolo, nello spazio dello Stabilimento Balneare Riviera Levante.

Il tutto è avvenuto verso le 3. In soli sei secondi un vortice ha interessato un’area di 80 metri (esclusivamente sulla spiaggia), distruggendo tutto, per un totale di 120 piazzole tra ombrelloni e sdraio, scaraventati a decine di metri di distanza, verso il campo e la pineta. Ancora da quantificare i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il titolare Stefano Miozzo ed i suoi collaboratori, stanno già lavorando per ripristinare l’area.

