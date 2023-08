di Marco Corazza

Tromba d'aria a Jesolo, devastato uno stabilimento balneare. L'allarme è scattato nella notte del 29 agosto, nella zona Pineta di Jesolo, nello spazio dello Stabilimento Balneare Riviera Levante.

All'improvviso le forti raffiche di vento si sono trasformate in una tromba d’aria

Il tutto è avvenuto verso le 3. In soli sei secondi un vortice ha interessato un’area di 80 metri (esclusivamente sulla spiaggia), distruggendo tutto, per un totale di 120 piazzole tra ombrelloni e sdraio, scaraventati a decine di metri di distanza, verso il campo e la pineta. Ancora da quantificare i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il titolare Stefano Miozzo ed i suoi collaboratori, stanno già lavorando per ripristinare l’area.

