Milano, furgone imbottito di hashish: sequestrati 885 chili a un nord africano

La Polizia di Milano ha arrestato un marocchino di 35 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando circa 885 chilogrammi di hashish nascosti in un box e in un furgone. A seguito di alcuni servizi mirati, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un box a Treviglio (Bergamo) riconducibile al 35enne, dove si pensava potesse essere nascosta della droga.

I poliziotti, nei giorni scorsi, hanno notato arrivare davanti al box un furgoncino intestato ad una donna incensurata ma risultata proprietaria di altri mezzi, probabilmente, quindi, una prestanome: alla guida c'era il nordafricano.

È sceso dal mezzo ed ha aperto il box. Gli agenti hanno trovato diversi borsoni con all'interno 120 chili di hashish. Nel furgoncino sono stati trovati altri 765 chili della stessa sostanza. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere a Bergamo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 17:04

