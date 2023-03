La Francia in rivolta, tutto bloccato contro riforma delle pensioni

Roma, 23 mar. (askanews) - La Francia in rivolta contro la riforma delle pensioni; la gente è in strada per il nono giorno contro la legge che innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile, mentre il presidente Emmanuel Macron - che per farla approvare ha usato l'articolo 49 comma 3 della Costituzione che gli ha consentito di bypassare il Parlamento - si è recato al vertice Ue a Bruxelles.

