Forza Italia, Tajani legge commosso la lettera dei figli di Berlusconi: «Grazie per l'appoggio al nostro caro papà»

«Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro». È il contenuto della lettera che la famiglia di Silvio Berlusconi ha inviato al Consiglio nazionale di Forza Italia e che il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha letto aprendo il consiglio.

«Vorremmo applaudire tutta la mattinata, non è facile aprire questa giornata ma prima dell'insediamento dell'ufficio di presidenza volevo dirvi che ieri sera ho ricevuto una lettera molto affettuosa e cordiale di incoraggiamento nei miei confronti da parte della famiglia Berlusconi che mi ha pregato di leggere questo messaggio». Così Tajani introducendo la lettera e interrompendosi per qualche secondo, probabilmente per la commozione. Subito dopo ha aggiunto: «La vicinanza della famiglia ci incoraggia e ci mostra ancora una volta che FI è stata una delle più grandi realizzazioni di Berlusconi, come ripete sempre la figlia Marina».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 11:40

