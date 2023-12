Fedez a Meloni: «Chiara si difenderà, noi non ci fidiamo di voi»

"Non ho parlato finora perché la vicenda non riguarda me, mia moglie è una donna indipendente e non voglio sovradeterminare nessuno e lei stessa ha dichiarato che impugnerà questa cosa. Nonostante io non sia interno a questa vicenda anche io sono stato additato come truffatore e tutto ciò che faccio con la mia fondazione è stato definito opaco, fumoso. Sono due cose differenti, so che ci vedete come una cosa sola, ma siamo due cose differenti, io ho una fondazione e rimango perplesso che si metta in discussione ciò che ho fatto nel mondo della charity". Comincia così una lunga replica che Fedez affida alle sue storie Instagram dopo la vicenda della multa dell'Antitrust alla moglie, Chiara Ferragni, per il pandoro Balocco 'griffato' e l'attacco arrivato oggi dalla premier, Giorgia Meloni.

"Evento alquanto singolare - sottolinea l'artista - è che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia deciso di parlare dal palco della sua fantastica festa del partito, delle priorità del Paese. Avrà parlato della disoccupazione giovanile? No. Della manovra finanziaria che stanno facendo col culo e non hanno ancora finito? No. Della pressione fiscale? No. Ha deciso di dire 'diffidate dalle persone che lavorano sul web'. Questa è la priorità della nostra presidente del Consiglio, il che mi fa capire che questo avvenimento sia stato attenzionato dalla politica.

