Elodie sul blue carpet di Paramount+: «Impariamo a vivere la nostra vita senza essere oggetti»

Sul blue carpet per il lancio di Paramount+ in Italia c'è anche Elodie, protagonista di Ti Mangio il Cuore. Il film di Pippo Mezzapesa sarà nelle sale dal 22 settembre e in esclusiva da gennaio 2023 proprio sulla nuova piattaforma di streaming. Nel frattempo, il 16 settembre esce Proiettili, tema della colonna sonora originale del film. Il brano è stata scritto da Elodie ed Elisa insieme ai produttori del brano Joan Thiele ed Emanuele Triglia.

Foto: Paramount+

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 15:44

