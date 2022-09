Elodie, trasparenze sul palco dei Tim Music Awards: la fantasia zebrata conquista i fan

di Angela Casano

Che sia in veste di attrice o di cantante, Elodie riesce sempre a conquistare il pubblico. Dopo la presenza al red carpet del Festival di Venezia con "Ti mangio il cuore", film della sezione Orizzonti che la vede esordire nel ruolo della protagonista, Elodie Di Patrizi è tornata sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi prima da sola e poi insieme al collega Rkomi. Con i tormentoni Tribale e Bagno a Mezzanotte, la cantante è rimasta in vetta alle classifiche per tutta la durata dell'estate aggiudicandosi così diversi premi nella serata dei Tim Music Awards.

Alberto Matano, compleanno in diretta per i 50 anni: «Che figata diventare maggiorenni». Gli auguri dal marito Riccardo Mannino

Mara Venier e la paura dell'aereo: «Io prendo il treno...»

Michelle Hunziker, vacanze finite: «Ora si studia». Ecco cosa farà

Look con fantasia zebrata

L'artista, conosciuta grazie al talent di Maria De Filippi, è amata non solo per la voce graffiante e la sua musica, ma anche per i suoi look audaci che la rendono sensuale e provocante, ma mai volgare. Elodie ha infatti ammaliato il pubblico presente e da casa col suo outfit trasparente e luminoso: gonna a sirena e top con scollo all’americana. Un completo che aderiva perfettamente alle curve dell'artista, mettendo in evidenza il corpo scolpito. Fantasia animalier zebrata, con tanga e reggiseno neri in vista.

I dettagli

Il look è stato imprezziosito da un paio di decolleté nere con cinturino di strass. Per i capelli l'artista ha preferito lasciarli semi-bagnati e morbidi sulle spalle, e anche per il make-up la scelta è stata audace: glamour e luminoso.

Per Elodie l'estate è stata piena di soddisfazioni. La cantante continua a collezionare successi, sia musicalmente e ora anche nel cinema. E in quanto a stile, Elodie non sbaglia un colpo.

#Elodie, trasparenze sul palco dei #TimMusicAwards: la fantasia zebrata conquista i fan https://t.co/5Yeix7iKQG — Leggo (@leggoit) September 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA