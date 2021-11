Covid, Landini: "Obbligo vaccinale? Quella è la strada"

(LaPresse) - "Noi sei mesi fa avevamo posto il tema di andare verso un obbligo vaccinale da costruire e realizzare. Dopo sei mesi, vedo che c'è chi si sta svegliando e rendendosi conto che è un tema. Per quanto ci riguarda, quella è la strada da affrontare con serietà e mi sembra un tema che stia venendo fuori in tutta Europa". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Torino per l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Iren, rispondendo a una domanda sui lockdown differenziati delle Regioni. "Noi pensiamo che se fosse stata affrontata da tutti questa discussione sei mesi fa, affrontando anche i problemi di formazione e informazione, forse saremmo stati in una situazione leggermente diversa". E sul green pass rafforzato aggiunge: "Io non sono contro a nulla: continuo a dire che abbiamo posto sei mesi fa il tema, quindi è la strada che dobbiamo affrontare".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 12:39

