Cenone di Capodanno al ristorante di chef Cannavacciuolo: ecco i prezzi e il menù

Il cenone di Capodanno ormai è dietro l’angolo. La festa che chiude il 2021 e ci introduce nel 2022 sarà, tanto per cambiare, un’occasione per fare una bella abbuffata. Un tempo, soprattutto i più giovani, si concedevano una cena leggera e poi via dritti in discoteca per scatenarsi fino al mattino seguente. Oggi, inutile dirlo, le cose sono cambiate: con i locali chiusi per colpa del Covid-19 non resta che festeggiare tra le 4 mura domestiche. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> CANNAVACCIUOLO, SAI QUANTO COSA IL SUO PANETTONE? NON È IL PIÙ COSTOSO, SORPRESA

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA