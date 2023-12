Basket, l'Olimpia conferma Ettore Messina

L'Olimpia Milano conferma Ettore Messina. La società ha annunciato di aver prolungato il contratto del coach dell'Armani fino al 2026. Smentite quindi le voci di dimissioni dell'allenatore circolate per i brutti risultati della squadra reduce da tre sconfitte consecutive, due in campionato (in casa con Pistoia e domenica a Sassari) e uno in Eurolega (al Forum contro lo Zalgiris).

Domani l'Armani è impegnata in Europa con il Bayern. Messina è arrivato a Milano nel 2019 e ha vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa, trascinando la squadra alle Final Four di Eurolega nel 2020-21.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 18:59

