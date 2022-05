Bang Bang Baby, Lucia Mascino a Luce Social Club su Sky Arte

Venerdì 6 maggio in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 13:38

