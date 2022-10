La "Ragazza con l'orecchino di perla" nel mirino degli ambientalisti: l'attacco con una «sostanza sconosciuta»

Dopo Claude Monet, Vincent Van Gogh, Sandro Botticelli e persino Leonardo da Vinci, oggi è toccato a Johannes Vermeer: il suo celebre dipinto 'Ragazza con l'orecchino di perlà è stato preso di mira dagli ecologisti per una nuova protesta nell'ambito della campagna 'Just Stop Oil', ovvero, 'Fermate il petrolio e bastà. Almeno tre attivisti sono entrati in azione nel museo Mauritshuis dell'Aja. Due di loro si sono incollati al dipinto e gli hanno lanciato contro una sostanza sconosciuta. Fortunatamente, l'opera d'arte è protetta da un vetro e apparentemente non è stata danneggiata, secondo quanto ha fatto sapere il Mauritshuis. I tre ecologisti sono stati prontamente arrestati, ma uno di essi ha ripreso tutta la scena che poi è ovviamente finita online sui social media, diventando presto virale. Vi si vedono gli attivisti che indossano magliette con scritto 'Just Stop Oil'. Imbrattare o incollarsi a celebri opere d'arte è ormai di fatto divenuto un modus operandi di protesta standard per gli ecologisti, dopo il primo attacco della serie, rivolto nel maggio scorso alla Gioconda, al Louvre di Parigi, preso di mira con una torta, che non ha però fatto danni visto che il capolavoro di Leonardo è superprotetto da uno spesso vetro blindato. Poi gli attivisti se la sono presa con La Primavera di Botticelli, agli Uffizi di Firenze. Questa volta si è trattato di un gruppo diverso, chiamato 'Ultima generazionè, comunque molto attivo nelle proteste per il cambiamento climatico. Poi è stata di nuovo la volta di Just Stop Oil, con due attivisti che hanno lanciato una zuppa commestibile in barattolo contro la celebre opera di Van Gogh I Girasoli, esposta alla National Gallery di Londra, anch'essa protetta da un vetro. Pochi giorni fa, ancora due attivisti di Ultima generazione hanno preso di mira Il Pagliaio di Claude Monet, al Museo Barberini di Potsdam, contro il quale hanno lanciato del purè di patate. Infine, oggi, il capolavoro di Vermeer. In realtà sul tema ci sono state anche alcune variazioni minori. Oltre alle opere d'arte, attivisti di Just Stop Oil hanno lanciato una torta di cioccolato contro la statua di cera di re Carlo III al museo Madame Tussauds a Londra, mentre quasi contemporaneamente quattro loro compagni hanno bloccato il traffico in corrispondenza dell'iconico incrocio di Abbey Road, nella stessa posa dei Beatles. Sempre rigorosamente nell'ambito delle proteste per il clima.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 19:31

