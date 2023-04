Il ponte translagunare tra Venezia e Mestre è bloccato a causa di un pullman di linea andato a fuoco mentre si trovava circa a metà del tratto sulla laguna. Nessuna conseguenza per i passeggeri, che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo, scendendo a terra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA