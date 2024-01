Auto volante, è quasi realtà: «Viaggerà fino a 190 km orari»

Un'auto volante quasi pronta per la mobilità del futuro. Hyundai, che sviluppa veicoli eVTOL (decollo e atterraggio verticale elettrico), ha portato al Ces di Las Vegas Supernal, il suo concept di taxi volante. Per l'occasione è stato installato un piccolo vertiporto (un aeroporto per aerotaxi) al Las Vegas Conference Center.

Inizialmente concepito per coprire distanze tra i 40 e i 65 km nelle aree urbane, il veicolo adotta un'architettura a propulsione elettrica con otto rotori completamente orientabili. Quando sarà operativo, il S-A2 promette di mantenere livelli di rumore controllati, ossia 65 dB durante le fasi di decollo e atterraggio, e 45 dB durante il volo orizzontale.

Ben Diachun, Chief Technology Officer di Supernal, ha dichiarato: «Il concept di Supernal è il risultato della creatività e del duro lavoro del nostro team. S-A2 è stato progettato per sfruttare appieno i progressi più recenti in materia di propulsione elettrica che definiranno la prossima generazione di prodotti nel settore dell’aviazione».

