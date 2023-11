Algospeak, l'anti-censura sui social: emoji, asterischi e parole in codice. Cos'è e come funziona il nuovo linguaggio

Immaginate l'algoritmo dei social come un giudice che esamina le parole che utilizzate nei post e nelle storie: se all'interno dei contenuti ci sono dei termini che violano la community, allora potrebbe capitare che questi vengano eliminati all'improvviso, così come il vostro profilo, anche se non ci sono cattive intenzioni nel messaggio che state veicolando. Per arginare il problema, gli utenti dei social utilizzano l'algospeak: ma di cosa si tratta?

È una pratica con cui gli utenti utilizzano parole o frasi, che potrebbero violare le linee guida della community, sostituendole con parole in codice o addirittura emoji. Scrivere con algospeak consente agli utenti di evitare i sistemi di moderazione dei contenuti. Ciò garantisce che i post degli utenti non vengano contrassegnati o rimossi.

L'algospeak

Gli algoritmi dei social media sono le equazioni e i modelli matematici utilizzati da piattaforme come Instagram, TikTok, Facebook o Twitter per determinare quali contenuti vengono mostrati agli utenti. Questi algoritmi sono progettati per personalizzare i contenuti visualizzati dagli utenti e creare un'esperienza di contenuto più personalizzata e pertinente.