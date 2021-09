Ancora più bello, Jenny De Nucci nei panni dell'influencer Rebecca, "Ho dato l'anima per interpretare questo personaggio"

È nelle sale "Ancora più bello", secondo capitolo della trilogia dedicata alle avventure sentimentali di Marta (Ludovica Francesconi), adolescente affetta da una malattia che affronta con grande dose di ottimismo. Dopo dodici mesi, la storia tra Marta e Arturo (Giuseppe Maggio) è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano", si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l'accompagna. Finché non incontra Gabriele (Giancarlo Commare) che potrebbe essere la nuova anima gemella. Il primo capitolo “Sul più bello” è stato una delle sorprese della scorsa stagione, raggiungendo la prima posizione del box office nel primo fine settimana di uscita. < > rivela la protagonista Ludovica Francesconi. < >. Nel cast ritroviamo Jozef Gjura e Gaja Masciale, gli amici di sempre di Marta; al loro fianco le new-entry Giancarlo Commare e Jenny De Nucci, che veste i panni dell’influencer Rebecca: << Ho dato l’anima per interpretare questo personaggio, la tipica influencer media>> rivela De Nucci che sui suoi social può contare più di 1 milione di followers. < > A firmare il brano principale della colonna sonora del film è Oscar Anton, cantautore parigino 24enne, con la canzone ophelie. Il terzo capitolo della trilogia "Sempre più bello" uscirà nelle sale cinematografiche nel 2022. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA