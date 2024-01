L'ambulanza rimane impantanata nel fango, arrivano i rugbisti e la spingono fuori dal campo

Nel corso della partita di Serie C1 tra Rugby Mirano e Rugby Bassano 1976, si è verificato un curioso episodio che ha evidenziato lo spirito sportivo e il fair play. L'ambulanza presente sul campo è rimasta impantanata nel fango, impedendole di muoversi. In un gesto di solidarietà, i giocatori delle due squadre avversarie hanno abbandonato la competizione e si sono uniti per liberare l'ambulanza.

Oltre le rivalità

Nonostante la rivalità in campo, i giocatori hanno dimostrato che la collaborazione e il rispetto sono valori fondamentali nello sport. Il presidente del Mirano Rugby, Stefano Cibin, ha elogiato il rugby per essere ancora una volta protagonista di un bel gesto di fair play.

«Succede anche questo sui campi da rugby! Per prima cosa tranquillizziamo che non è servita, secondo, quando c’è bisogno il sostegno dei rugbisti non manca!», ha scritto sul proprio profilo social il Rugby Mirano postando la foto dei giocatori impegnati a spingere il mezzo di soccorso.

