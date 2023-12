Agrigento, donna sfregiata con l'acido

Una donna è stata sfregiata al volto e alle spalle con l'acido. E' successo a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, e a compiere il gesto sarebbe stato il marito. La vittima è stata ricoverata al 'San Giovanni di Dio' di Agrigento .

Portato in ospedale anche l'uomo, rimasto ustionato alle mani. Un altro dramma, invece, si è consumato a Cisternino, in provincia di Brindisi. Una donna ha partorito in casa questa mattina ma la neonata è morta. La madre ora si trova ricoverata in ospedale a causa di un’emorragia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 22:28

