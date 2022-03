Adinolfi (Popolo Famiglia): "Via subito il Green pass, io a Praga per fare colazione in libertà"

(Agenzia Vista) Praga, 08 marzo 2022 Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, in un video da Praga si rivolge direttamente al premier Mario Draghi: “Signor presidente del Consiglio, so bene che siamo tutti angosciati dai fatti bellici che sono in primo piano, ma sono qui a ricordarle la necessità di abolire subito l’infame green pass che sta togliendo lo stipendio a cinquecentomila italiani e è una pietra al collo della nostra economia. Vede, signor presidente, non essendo in possesso del super green pass rafforzato per fare colazione liberamente in un bar e concedermi qualche giorno di pausa in un albergo sono dovuto volare fino a Praga. Quello che avrei pagato al barista sotto casa (che per la mia assenza subisce una flessione di fatturato notevole) o a una delle splendide strutture ricettive nostrane, l’ho pagato all’estero. Questo per essere libero, come ogni altro concittadino europeo è in questo momento, visto che le incredibili vessazioni immaginate dal vostro governo sono ormai uniche in Europa. Signor presidente del Consiglio, come le ha chiesto con forza la nostra manifestazione di piazza di sabato 5 marzo, ora basta: cancelli tutti i vincoli che sono insensati, restituisca lavoro e stipendio ai lavoratori che ne sono stati privati da regole coercitive folli e punitive, ridia fiato ad un’economia che altrimenti parte con un braccio legato dietro alla schiena rispetto ai competitor europei. Stiamo accogliendo decine di migliaia di ucraini non vaccinati, giustamente. Non si facciano ancora una volta sentire gli italiani cittadini di serie B. Il green pass deve decadere con la fine dello stato d’emergenza pandemico fissato al 31 marzo. Andare oltre sarebbe una provocazione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

