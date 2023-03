La Spiaggia dei Conigli è nella top 25 dei lidi: è l'unica meta italiana nella classifica mondiale

La Spiaggia dei Conigli, nell'isola di Lampedusa, in Sicilia, è l'unica a rientrare nella top 25 della classifica stilata,

come ogni anno, da Tripadvisor, il noto portale ha stilato una classifica dei migliori venticinque lidi al mondo, in base alle recensioni dei suoi utenti.

Al primo posto c’è la Baia do Sancho, in Brasile, seguita da Eagle Beach, in Olanda, e Cable Beach, in Australia. Poi ci si muove tra Islanda e Portogallo, sino ad arrivare a Tanzania e Messico, ma anche l’Italia è rappresentata. All’ottavo posto, infatti, compare la Spiaggia dei Conigli, nell’isola di Lampedusa, descritta come «una delle meraviglie del mondo». Venticinque luoghi incantevoli, ma solo chi ha avuto la fortuna di visitarli dal vivo saprà dire se una delle spiagge sarde avrebbe meritato di finire in classifica.



La classifica completa

Sabbia dorata, costiere frastagliate, limpide acque blu: quest'anno le spiagge vincitrici sono apprezzate dai viaggiatori da molti punti di vista, sia per le giornate di relax sulla spiaggia che per le avventure subacquee.



Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile Eagle Beach,Palm/Eagle Beach, Aruba Cable Beach Broome, Australia Reynisfjara Beach Vik, Islanda Grace Bay Beach, Grace Bay, Providenciales Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portogallo Radhanagar Beach,Isola di Havelock, Andaman and Nicobar Islands Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Isole della Sicilia Varadero Beach,Varadero, Cuba Ka'anapali Beach, Lahaina, Hawaii Siesta Beach,Siesta Key, Florida Driftwood Beach,Jekyll Island, Georgia Manly Beach, Sydney, Australia Seven Mile Beach, Seven Mile Beach, Grand Cayman La Concha Beach, Donostia-San Sebastián, Spagna Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spagna Playa Manuel Antonio, Parco Nazionale Manuel Antonio, Costa Rica Ipanema Beach, Rio de Janeiro, Brasile Nungwi Beach, Nungwi, Tanzania Falassarna Beach, Falassarna, Grecia Nissi Beach, Ayia Napa, Cipro Playa Norte, Isla Mujeres Magens Bay, Baia di Magens, St. Thomas Balos Lagoon, Kissamos, Grecia

