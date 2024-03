Skimofestival, le ultime novità del primo festival dello scialpinismo

di Redazione web

Santa Caterina Valfurva e Bormio si preparano a diventare la Mecca dello scialpinismo in tutte le sue forme, incluso il segmento splitboard. Dall’8 al 10 marzo 2024 infatti ospiteranno Skimofestival, una tre giorni ricca di eventi e divertimento dedicata alla community di appassionati ma anche ai neofiti che vogliono avvicinarsi al mondo delle pelli.

Il primo festival dello scialpinismo in Italia, alla sua prima edizione, si presenta come un’occasione per vivere experience su percorsi tracciati di vario livello, per testare in anteprima le nuove collezioni FW 24/25, per incontrare atleti di questo sport, pronto a esordire come disciplina olimpica proprio in Italia, a Milano Cortina 2026, ma anche per condividere la propria passione e per fare festa durante lo Skimoparty, in programma sabato sera al Pentagono di Bormio.

L’8 marzo invece è prevista una serata by Patagonia con la proiezione del cortometraggio “The Meaningless Pursuit of Snow”. Un film che racconta la storia di cinque individui, tutti fedeli alla cultura dello scialpinismo e dello snowboard, con una passione che supera qualsiasi barriera linguistica e che colma qualsiasi divario generazionale. Il quartier generale sarà il village di Santa Caterina Valfurva, sito in località La Fonte, alla base della pista Cevedale dove non mancherà l’intrattenimento musicale durante tutti e tre i giorni, oltre alla possibilità di degustare prodotti eno-gastronomici tipici della Valtellina.

Area test

I migliori marchi dello scialpinismo presenteranno le loro nuove collezioni per l’inverno 24/25 nel villaggio test allestito ai piedi della pista Cevedale a Santa Caterina Valfurva. Gli appassionati iscritti a Skimofestival avranno l’esclusiva opportunità di provare in anteprima le novità in ambito di attrezzatura, tra cui scarponi, splitboard, attacchi, pelli, artva, abbigliamento, zaini e caschi, per vivere meravigliose esperienze sui tracciati di risalita appositamente predisposti, affrontando le discese a scelta, in fuoripista segnalati e sicuri, oppure sulle piste battute del comprensorio. Un grande locale riscaldato consentirà il cambio scarponi nel massimo comfort, favorendo pertanto la possibilità di provare quante più marche possibile. Una bus navetta farà la spola ogni 10 minuti tra il villaggio e la partenza della cabinovia che porta in zona Plaghera (2.123 m.), da cui poter accedere agli itinerari di scialpinismo più lunghi ed intensi. Si potrà salire fino al rifugio Sunny Valley (2.700 m.) e, da qui, per i più avventurosi, sarà approntata una traccia di risalita sicura fino alla Cima Sobretta, a quota 3.296 metri, per conquistarsi un’indimenticabile vista a 360° sulle Alpi.

Si potrà testare l’attrezzatura:

- Immediatamente a monte del villaggio, sulla parte finale della pista, dove sarà allestito il campo prove di risalita (con rientro in pista), per consentire i test delle attrezzature nel modo più immediato ed efficace.

- Negli itinerari tracciati, diversi per difficoltà, dislivello e impegno nello spettacolare territorio di Santa Caterina Valfurva, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio in libertà o durante le experience guidate a programma.

Il fiore all’occhiello dello Skimofestival sono proprio le meravigliose esperienze di scialpinismo e splitboard, che si potranno vivere nello spettacolare territorio di Santa Caterina Valfurva, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio condotte dalle Guide Alpine di Bormio Skimo in orari prestabiliti lungo itinerari tracciati, di vario livello di difficoltà, dislivello e impegno. Le experience prenderanno il via dal villaggio test di Santa Caterina e potranno partecipare coloro che si saranno preventivamente registrati sul sito negli appositi form inseriti nel programma.

Di seguito i vari livelli di esperience:

Skimo School (lezioni gratuite di scialpinismo per principianti impartite dalle Guide Alpine di Skimofestival), Slow Skimo (un’escursione “soft” al Vallalpe 2.700 m.,Skimo Adventure (un’escursione “intermedia” al Monte Sobretta Nord 3.296 m.), Skimo On Top (un’escursione “intensa” al Monte Sobretta Sud 3.296 m.) e Women Skimo (una “pellata” notturna al femminile per festeggiare la “Giornata internazionale della Donna”).

Per le uscite fuori pista è obbligatorio disporre anche del kit di sicurezza (artva, sonda, pala). Spazio anche all’importantissimo tema della sicurezza in montagna attraverso un campo artva by ARVA, gestito dal suo distributore italiano Panorama Diffusion.

Skimo Sprint

Il 9 marzo il festival ospiterà la prima edizione della “Skimo Sprint”, una competizione di scialpinismo a staffetta ispirata al format delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026, un evento che promette adrenalina, sfide avvincenti e divertimento senza fine. Le iscrizioni sono aperte per squadre miste di tre componenti.

