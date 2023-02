Posate a Gardaland le prime delle oltre duemila piante che daranno vita all’attrazione Jumanji - The Labyrinth

Fervono i preparativi per la nuova attrazione 2023: Jumanji - The Labyrinth, un’emozionante avventura da vivere nel cuore di Gardaland a partire dalla prossima primavera. Sfidando sé stessi, i Visitatori saranno completamente immersi nel fantastico e selvaggio mondo di Jumanji diventando protagonisti dell’avventura, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. Inspirandosi alla serie cinematografica di successo della Sony Pictures quattro cosplayer: dott. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, prof. Sheldon "Shelly" Oberon e Franklin "Topo" Finbar hanno posato oggi le prime e simboliche piante del labirinto. I ”personaggi del film”, giunti a Gardaland a bordo dell’iconico fuoristrada, hanno portato con sé alcune delle specie provenienti dai migliori vivai italiani. Le Strelitzia Augusta piantate oggi segnano ufficialmente il punto di inizio del lungo labirinto che darà filo da torcere a tutti i coraggiosi Avventurieri che vi entreranno.

Saranno oltre 2.000 le piante Mediterranee - appartenenti a più di 30 specie diverse – che daranno vita al selvaggio labirinto che farà da sfondo alle avventure degli eroi nel mondo di Jumanji. All’interno del complesso ed intrigante percorso - realizzato con latifoglie, cespugli, palme e felci arboree - i coraggiosi Visitatori si imbatteranno in deviazioni, bivi, vicoli ciechi ed effetti a sorpresa. Grazie all’ Acanthus mollis e alla Bletilla striata, con i loro fiori bianchi in netto contrasto con le sfumature di rosa e rosso-porpora, il Labirinto sarà pieno di colori che incanteranno i Visitatori di tutte le età. Il tracciato inestricabile del labirinto sarà reso ancor più suggestivo grazie alle imponenti altezze delle piante selezionate per dare vita alla nuovissima avventura multisensoriale Jumanji® - The Labyrinth, basata sulla popolare serie cinematografica, campione di incassi di Sony Pictures Entertainment.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA