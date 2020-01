Oroscopo del week end di Paolo Fox: cautela in amore per Leone e Acquario, novità in vista per il Capricorno

Venerdì 17 Gennaio 2020, 11:38

Cosa aspetta ai vari segni dellonel? A raccontare le previsioni segno per segno, come ogni settimana èche ha analizzato amore, fortuna e lavoro per i 12 elementi dello zodiaco analizzando gli astri e le loro influenze. Ecco le previsioni dellnel dettaglio.Fine settimana di recupero, siete più energici e questo si sente anche sul lavoro dove le vostre idee riscuotono successo.Week end un po’ sottotono dal punto di vista fisico e questo incide anche sull'aspetto sentimentale. Non vale però la pena di preoccuparsi, già da lunedì ci sarà un recupero.Meglio evitare di mettere troppa carne a cuocere e prendersi una pausa. Le decisioni importanti rimandatele a metà febbraio.Amore favorito in questo weekend grazie all’influsso positivo della Luna e di Venere che renderà le emozioni del cuore protagoniste.Sarà un fine settimana pensieroso, anche malinconico per quanto riguarda i sentimenti. Rallentamenti anche sul lavoro, cercate di fare attenzione a quello che fate.. Giorneta favorite per chi vuole tentare un riavvicinamento in amore. Siete molto empatici con chi vi sta accanto. Buone prospettive sul lavoro.. Nel week end si recupera in amore. Sul lavoro bisogna essere ancora cauti e cercare di evitare scontri con persone che la pensano diversamente.Cercate di essere meno polemici e cercate di evitare scontri per queste giornate di sabato e domenica. Anche sul lavoro cercate di agire con saggezza.Ci vuole prudenza in amore, ma in generale in tutti i rapporti interpersonali. Sul lavoro riflettete bene prima di fare dei cambiamenti.Fine settimana di recupero per l'amore, cercate di farvi trascinare dalle emozioni. Novità in arrivo sul lavoro, qualcuno avrà il successo tanto atteso.Fate attenzione in amore, nel week end cercare di tenere sotto controllo le emozioni e le parole. Sul lavoro rimandate le decisioni a lunedì.Giornate positive soprattutto in amore, grazie a Luna e Venere favorevoli. Sul lavoro ci sono buone possibilità di ripartire con qualcosa di nuovo.