Paolo Fox, l'oroscopo del weekend: lo Scorpione recupera in amore, tensione per l'Acquario

Oroscopo Paolo Fox del weekend

Venerdì 10 Gennaio 2020, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Le previsioni di Paolo Fox per isono all'insegna dell'amore e dell'amicizia per alcuni segni. Alcuni elementi dello zodiaco secondoriusciranno a recuperare energie e amore, mentre altri subiranno gli effetti negativi di alcuni pianeti. Ecco le previsioni.Cercate di impegnarvi in amore, siate più dolci con il partner e cercate di recuperare il terreno perso negli ultimi giorni. Mantenete la calma sul lavoro.. Dedicate il fine settimana alle cose che vi piacciono e vi interessano veramente. Passate qualche serata in compagnia di amici.Tutto sommato è un periodo positivo per ciò che inizia adesso, c'è entusiasmmo e voglia di fare. Recupero anche sul lavoro.I dubbi in amore devono essere risolti al più preso. Sul lavoro riflettete bene prima di parlare, ci sono progetti che hanno buone possibilità di successo.Week end positivo, Venere non è più opposta e ci saranno dei miglioramenti nella sfera affettiva. Sul lavoro la fatica si fa sentire ma ci sono novità in arrivo.Approfittate del fine settimana per chiarirvi in amore o concedervi delle fughe romantiche. Fate attenzione alle spese.Ci sono dei dubbi sul lavoro e per quello che riguarda gli affari. In amore c'è molta confusione.Migliora l'amore nel fine settimana, cercate di fare chiarezza nella vostra vita, potreste rimanere sorpresi da delle belle emozioni.Se siete single il week end porta incontri favorevoli, quindi uscite e non stare chiusi in casa. Fate attenzione alle spese, ma a breve potrebbero esserci delle entrate.. Piccoli problemi in amore dovuti alla luna in opposizione. Sul lavoro è il momento delle scelte importanti in vita del futuro.Sarà un week end teso, con contrasti e possibili incomprensioni anche in famiglia. Usate cautela con le parole, anche sul lavoro.Se dovete chiarire con qualcuno fatelo in fretta. Sul lavoro cercate di cogliere le opportunità al volo.