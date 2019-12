Oroscopo di Paolo Fox del weekend: i Gemelli recuperano dopo un periodo no, per i Pesci tante emozioni

Venerdì 13 Dicembre 2019, 16:53

Un oroscopo brillante per alcuni segni in questo weekend, altri invece subiranno le dissonanze dei pianeti accumulando tension e stress.ha analizzato tutti i segni dello zodiaco e raccontando cosa succederà nelle prossime giornate di sabato e domenica. Ecco le previsioni:Nel fine settimana la vostra forma subirà un calo. Per i single è arrivato il momento di valutare alcune scelte. Attenzione ai rapporti con amici e famiglia.. Tenete sotto controllo l'agitazione, nel fine settimana ci sarà maggiore serenità, anche in amore, ma tutto dipende da chi avrete al vostro fianco.Dovrete affrontare qualche spesa di troppo, anche se il peggio è ormai passato. Se avete avuto delusioni in amore ora arrivano incontri interessanti.Siete in una fase di grande tensione, ci sono emozioni che non riuscite a decifrare. Si sta avvicinando un periodo in cui sarete chiamati a voltare pagina.Avete le carte in regola per vincere una sfida e valorizzare il vostro lavoro. Nel fine settimana si recupera in amore e recupererete anche le forze dopo in periodo di forte stress.Se avete progetti per il prossimo anno ora è il momento giusto per metterli in cantiere. Venere è in aspetto favorevole per l'amore.Non fate scelte azzardate, dovrete fare i conti con qualche cambiamento di programma. C’è un calo fisico da gestire e un po’ di nervosismo accumulato che sarebbe bene scaricare.Potrebbero arrivare notizie piacevoli nel week end. Avete avuto molte spese, ma ora recuperate.Inizia un periodo molto importante. Chi aveva detto no all’amore o aveva chiuso una storia potrà riappacificarsi o trovare un’altra persona.Sarà un fine settimana pesante, ma nulla è irrecuperabile. Per l'amore sono stati mesi duri, ma ora si potrà recuperare.State rimettendo in gioco tutto sotto il profilo dei sentimenti. Alcuni hanno progetti che per ora non si possono mettere in pratica. Attenzione ai soldi anche sul lavoroSarà un fine settimana ricco di emozioni e di passioni ritrovate. Chi ha progetti in mente sarà favorito, tutto si sta preparando a un 2020 molto importante.