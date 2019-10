Oroscopo di Paolo Fox: settimana di tensioni per il Toro, ritorni di fiamma per lo Scorpione

Lunedì 14 Ottobre 2019, 15:45

Quali saranno le previsioni per idi questa settimana? Come sempre a spiegare quale sarà l'andamento delle stelle e come influenzerà il lavoro, l'amore e la fortuna dei segni, èsettimanale.Cercate di dimostrare al partner quello che provate e le cose potranno tornare a brillare. Sul lavoro qualcuno cercherà di ostacolarvi, siate determinati.Ci sono ancora tensioni in famiglia, mentre dei problemi sul lavoro potrebbero intralciare l'amore. La settimana non porterà a delle soluzioni, ma darà modo di riflettere.Cercate di fare delle giuste valutazioni in amore. Sul lavoro è un buon momento, potrete cogliere molte opportunità se siete intuitivi.Settimana buona per i nati del segno, se ci sono problemi in amore si può arrivare a una soluzione. Svolta anche sul lavoro, anche se ci vorrà un po' di tempo.In amore la situazione è un po' statica, cercate di avere pazienza e di non prendere decisioni troppo affrettate. Sul lavoro sarà una settimana di riflessioni, soprattutto per i progetti che non hanno avuto i risultati sperati.Questo è il momento di iniziare a fare dei progetti per il futuro in amore. La settimana, per quanto riguarda il lavoro, inizia bene, ma cercate di mantenere la calma.Momento di incontri per i single, è arrivata l'ora di rimettersi in gioco. Nuove prospettive in arrivo sul lavoro, ma vanno analizzate con cura.Fate attenzione ai ritorni di fiamma, soprattutto se non ne vale la pena. Grande settimana per chi ha un'attività in proprio e vuole lanciarsi in nuovi progetti.Le storie che nascono ora avranno un buon seguito, mentre le unioni collaudate si rafforzano. Settimana di conquiste sul lavoro.Favorito chi deve dimenticare qualche triste trascorso. Vivrete l'amore in modo più passionale, se siete single, invece, dovrete guardarvi intorno. Buone proposte in arrivo sul lavoro.L'amore sarà disturbato da qualche evento inatteso. Cercate di capire cosa non sta funzionando. Anche sul lavoro ci sono difficoltà, cercate di organizzarvi meglio per riuscire nei vostri progetti.State vivendo un momento di grande fascino, cercate di sfruttarlo in amore, è il momento di rilassarsi. Chi ha vissuto crisi in amore può recuperare con calma e anche sul lavoro inizia una fase di rinascita.