Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del week end segno per segno: Gemelli un po' di stanchezza, Pesci esprimete le vostre emozioni

, ecco le previsioni del week end che va da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Gemelli un po' di stanchezza, Pesci esprimete le vostre emozioniIl fine settimana porta consiglio e spero anche un po' di emozioni. Il fatto di non avere più Venere in opposizione, vuol dire che ci sono meno tensioni e qualcuno riesce a vivere l'amore e il lavoro con più serenità.Il fine settimana annuncia un recupero dei sentimenti. Ma fino ad allora vivrai un momento critico per le relazioni, soprattutto per quelli che non hanno le idee chiare o che nel passato hanno vissuto qualche dubbio. Il fine settimana produce un effetto migliore nei rapporti con gli altri.Venerdì non è la giornata migliore per amare. Devo annunciare un fine settimana migliore per le relazioni. C'è solo un po' di stanchezza, nervosismo e qualche contrattempo da eliminare. In amore non mettere troppa carne al fuoco.Questa giornata è ispirata. Anzi se c'è da affrontare un discorso particolare o in amore ci sono state delle incomprensioni, il consiglio è di parlare ora e di non rimandare nulla.In coppia e nei rapporti interpersonali in genere possono nascere problemi. L'importante è affrontare tutto con serenità. A volte hai un atteggiamente dominante, ma attenzione a passare dalla parte del torto. Il fine settimana, se gestito bene, può aiutare un recupero.Il fine settimana funzionerà meglio, ma in questo venerdì c'è qualcosa che non va. Soprattutto nel rapporto con gli altri ci vuole prudenza. Tutta questa agitazione è passeggera, se guardiamo alle stelle di fine d'anno e del 2020 sei tra i favoriti.Per te al momento risulta difficile avere un rapporto interessante con le persone che ti circondano. In amore da questa sera ci vuole prudenza, perché la carica di tensione accumulata potrebbe diventare fonte di discussione.Mi piace questo oroscopo per tutti quelli che vogliono innamorarsi. Tutte le relazioni e le novità che nascono in questo ottobre sono favorevoli. Giornata ricca di intuizioni valide.Anche in queste ore sei sottoposto a un discreto stress. Ma il fine settimana consiglia bene e sabato e domenica sono giornate di grande recupero. Viaggi ed emozioni in corso possibili già da questa sera.Il fine settimana inizia bene, ma nella giornata di sabato potresti cedere il passo all'agitazione. Venerdì, sabato e domenica potresti sentirti contro tutto e contro tutti. Periodo di recupero in amore.È un momento di tensione nel rapporto con gli altri, quindi prudenza nelle relazioni e in tutte le situazioni che comportano stress.È un venerdì interessante per tutti quelli che voglio esprimere le proprie emozioni. Avere Venere, Luna e Mercurio favorevoli, significa essere positivi e vivere grandi intuizioni che riguardano la vita professionale.