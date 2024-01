Neolaureata si sfoga contro LinkedIn e i coetanei: «Su questo social siete tutti manager, poi fate uno stage sottopagato»

di Redazione web

L'apparenza, a volte, vale più della realtà. Sicuramente sui social funziona così. Ma c'è chi non ci sta e prova a smascherare le "truffe". Come Maddalena, che su TikTok ha pubblicato un video diventato virale, nel quale se la prende con i coetanei e le presentazioni su LinkedIn. Ecco cosa ha detto.

Maddalena ha deciso di parlare la lingua della verità e lo fa per tutti noi che odiamo LinkedIn. pic.twitter.com/3Ko7GJStoj — Fran Altomare (@FranAltomare) January 24, 2024

Lo sfogo su LinkedIn

Maddalena ha pubblicato un TikTok per sfogarsi contro i coetanei, che fingono quando raccontano cosa fanno nella vita: «LinkedIn è un social del demonio. Ma come è possibile che quelli della mia età che si sono laureati ieri, siano già tutti Ceo? Apri LinkedIn e sono tutti manager o Ceo... basta! Lo sappiamo, siamo tutti stagisti sottopagati», dice la giovane. E ancora: «Fatevi un bagno di umiltà, finitela con questa falsità». Il video ha avuto decine di commenti e in tantissimi le hanno dato ragione. «Era ora che qualcuno lo dicesse», commenta un utente. «Parole sante», ha detto un altro.

