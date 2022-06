Gardaland Night is Magic: la magia del parco di divertimenti fino a tarda sera. Ecco da quando

La nuova stagione di Gardaland Resort entra nel vivo con uno degli eventi più coinvolgenti dell'anno: Gardaland Night is Magic. A partire da sabato 18 giugno, anticipando di qualche giorno l’arrivo della stagione estiva, e fino a domenica 11 settembre il Parco prolungherà l’apertura fino alle ore 23 permettendo così ai visitatori di godere della magia di Gardaland per ben 13 ore, facendosi trasportare dal divertimento e dalle emozioni che ogni area del Parco riesce a trasmettere.

Ad aprire le danze, proprio il 18 giugno, sarà la Notte Bianca, l’imperdibile evento, sotto il cielo stellato di Castelnuovo del Garda, durante il quale l’apertura verrà prolungata ulteriormente fino alla 1:00 di notte e che sancirà l’inizio dell’estate targata Gardaland con musica, attrazioni, show e tante sorprese!

Piazza Jumanji, per l’occasione, si trasformerà in una suggestiva discoteca all’aperto grazie ad un’esclusiva collaborazione con RTL 102.5 che avrà il compito di far scatenare gli ospiti sulle note delle hit dell’estate 2022.

Sul palco, nelle vesti di conduttrice della serata, Paola Di Benedetto che con la sua innata simpatia e bravura guiderà gli ospiti nella lunga serata all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della musica. Ad introdurre gli ospiti verso il divertimento due DJ set, il primo alle ore 19:00 con Teo Mandrelli, DJ e Producer romagnolo già noto nel panorama musicale internazionale, ed il secondo alle ore 21:30 con l’inconfondibile musica del DJ Massimo Alberti e la voce di Lady Trisha.

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco di RTL 102.5 pronti a soddisfare ogni tipo di gusto musicale: da Jerry Calà, fuoriclasse della comicità italiana che si esibirà in un concert-show e presenterà il suo nuovo disco, ad Alfa giovane cantante che ha saputo negli anni affermarsi sulla scena musicale italiana, su TikTok le sue canzoni fanno da sfondo a milioni di video; fino ai Follya, il gruppo musicale nato da una ritrovata fiamma tra i componenti degli ex Dear Jack: Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu riunitosi da poco ma con il loro primo pezzo che è già tra i più ascoltati del momento.

Le sorprese a Gardaland non finisco qui, infatti, a partire dalle 23:00 e fino alla 1:00 di notte la Discoteca Nazionale, programma radiofonico di RTL 102.5 con Angelo Di Benedetto, Andrea De Sabato e DJ Sautufau, andrà in onda in una cornice unica: sullo sfondo dell’unica attrazione al mondo targata Jumanji -The Adventure ed ispirata alla celebre serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment.

La Notte Bianca di Gardaland potrà essere seguita in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, sul canale 736 di Sky e in streaming su RTL 102.5 PLAY.

Jumanji -The Adventure è una dark ride per avventurieri di ogni età che affrontano il percorso attraverso 12 ambientazioni scenografiche a bordo di speciali veicoli multi-motion, a forma di fuoristrada, il celebre mezzo 4x4 del film riprodotto nei minimi dettagli che, oltre a compiere un movimento lineare lungo il binario, reagisce ai pericoli, agli ostacoli e agli effetti audio e video disseminati lungo il percorso ruotando su sé stesso e oscillando, simulando i movimenti di un vero fuoristrada. A rendere l’esperienza ancora più immersiva sono i 7 schermi, di cui due di grandi dimensioni, posizionati nell’attrazione.

