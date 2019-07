Celenrity Edge, uno sguardo alla nave da crociera più lussuosa del Mediterraneo: è la prima creata in 3-D

L’idea ispiratrice è quella di avvicinare i passeggeri il più possibile al mare. È così che la Celebrity Edge, nuovo fiore all’occhiello delle Celebrity Cruises della Royal Caribbean, ha concepito gli ambienti, i ristoranti e le cabine. La prima nave completamente disegnata in 3-D è salpata dai Caraibi la scorsa primavera e navigherà per tutta l’estate nel Mediterraneo proponendo crociere in partenza da Roma-Civitavecchia e da Barcellona, per un totale di 68 scali.

La mole è imponente: i suoi 306 metri di lunghezza e le 129mila tonnellate consentono di ospitare fino a 2918 persone. E a bordo, il lusso si sposa con la modernità. Il lavoro di architetti e designer di fama mondiale trasmette il concetto di una bellezza accessibile e alla portata di tutti. Nessuna ostentazione, ma colori neutri, cura dei dettagli e abbattimento di qualsiasi barriera architettonica. L’attenzione ai disabili è nelle cabine a loro riservate e nell’accesso a spazi e servizi.



Sui 16 ponti le parole d’ordine sembrano essere luminosità e versatilità. Della prima ci si riempie gli occhi ogni volta che ci si rilassa su un lettino della Spa, si corre su un tapis roulant in palestra o si entra nelle innovative verande delle Suites. Le ampie vetrate offrono una continuità con l’esterno e un panorama suggestivo. E se di giorno è la vista sul mare a monopolizzare lo sguardo, di notte spetta ai led e ai video proiettori laser di ultima generazione sorprendere gli spettatori. La formula di intrattenimento include un teatro hi-tech mai visto in mare - con schermi giganti e palcoscenici che si sollevano per interagire con il pubblico - e un Club per discoteca, cocktail bar e spettacoli acrobatici. La versatilità è soprattutto nel Magic Carpet, tra le novità più rappresentative della Celebrity. Si tratta di una piattaforma mobile che cambia funzione a seconda delle ore della giornata e della posizione. Comoda area di transfer al livello inferiore, si trasforma in ristorante stellato o in lounge bar se è estensione di ponti superiori.



L’offerta gastronomica di questi e di tutti i 29 punti di ristoro presenti sulla nave è ispirata alla cucina internazionale con piatti d’autore e menù ideati per soddisfare tutti i palati. Cuore pulsante della nave è il Grand Plaza, ampia sala ispirata all’eleganza delle piazze italiane in cui potersi dedicare a varie attività. Camminando su e giù per i ponti si ha la sensazione di potersi ricavare un po’ di tempo per se stessi, per il proprio relax e benessere, a contatto con il mare e anche con la natura. Nello spazio Eden, intorno all’installazione Tree of Life e circondati da piante naturali, si può praticare yoga, leggere un buon libro, prendere un caffé, gustare specialità mentre si assiste a performance artistiche. Un altro angolo di paradiso è il Roof Top Garden, giardino dove passare le giornate al fresco e ascoltare musica dal vivo. Una vera e propria esperienza multisensoriale.



Le crociere estive di Celebrity Edge in partenza dall’Italia salpano da Roma-Civitavecchia e offrono due itinerari: uno di sette notti per scoprire il meglio del Mediterraneo Occidentale, con tappe a Capri, Pisa, Montecarlo, Cannes, Palma di Mallorca o Barcellona e uno di 10 giorni diretto verso le località più belle del Sud Italia e delle isole greche. L’itinerario in partenza da Barcellona si svolge in una settimana e prevede scali a Valencia, Ibiza, la Provenza e Nizza, Firenze e Roma-Civitavecchia. La Celebrity resterà nel Mediterraneo fino a ottobre e da settembre salirà sul ponte di comando Kate McCue, la prima donna al timone di una nave da crociera.

Giovedì 4 Luglio 2019, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA