Twitter lancia la nuova funzione per nascondere le risposte

Ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro mentre utilizza Twitter e per far sì che questo accada è necessario cambiare il modo in cui avvengono le conversazioni. Fino ad oggi, chi rispondeva ai tweet poteva cambiare tema o tono della discussione, allontanandosi così dall’argomento iniziale. Per dare maggior controllo alle persone che avviano le conversazioni sulla piattaforma, Twitter ha testato una nuova funzionalità per nascondere le risposte ai propri tweet. Dalla fase di test è emerso che questa nuova opzione è utile per gestire le proprie conversazioni e da oggi è disponibile in tutto il mondo. Come funziona Ognuno può decidere di nascondere le risposte ai propri tweet e chiunque può vedere e interagire con le risposte nascoste cliccando l’icona grigia che apparirà nei tweet. In questo modo, si conferisce maggiore controllo alle persone che twittano consentendo al contempo a tutti di leggere ed eventualmente partecipare all’intera conversazione.

Cosa è emerso dalla fase di test della nuova funzionalità:

● Di solito le persone nascondono le risposte che ritengono irrilevanti, fuori contesto o fastidiose.

● Si tratta di un nuovo modo per evitare confusione: l’85% delle persone che ha nascosto delle risposte non usa la funzione Blocca o Silenzia.

● Le persone sono curiose di vedere come i personaggi pubblici, come politici o giornalisti, usano questa nuova funzione. Ad oggi non sembra che l’abbiano utilizzata in modo frequente.

● In Canada, il 27% delle persone che hanno nascosto dei tweet hanno ammesso che potrebbero ripensare a come interagire con le altre persone in futuro. Inoltre, ritengono che sia un modo utile per gestire cosa vedere sulla piattaforma, simile alla possibilità di silenziare le parole chiave.

● Le persone potrebbero voler mantenere le distanze da chi risponde dopo aver nascosto le loro risposte, utilizzando anche la funzione che consente di bloccare i profili.

● Alcune persone hanno fatto presente di non voler nascondere le risposte per evitare ripercussioni, visto che l’icona grigia rimane visibile.



Twitter continuerà a monitorare questa esigenza. Si tratta di risultati successivi alla fase di test e Twitter continuerà a tenere sotto controllo i risultati man mano che la nuova funzione verrà utilizzata da un numero crescente di persone. Twitter inoltre sta lavorando per inserire nuovi controlli e rendere più chiare le regole per le conversazioni. Presto sarà lanciato anche un nuovo endpoint per nascondere le risposte in modo che gli sviluppatori possano inserire nuovi strumenti per gestire le conversazioni. Twitter sta studiando ulteriori opzioni relative a chi può rispondere o vedere determinate conversazioni e sta testando alcune modifiche di engagement per valutare se tali modifiche porteranno a conversazioni più sane. Twitter si impegna a fare sentire le persone più al sicuro e a proprio agio. L’opzione Nascondi risposta è stata lanciata a livello globale su iOS, Android, Twitter Lite, e twitter.com.

Giovedì 21 Novembre 2019, 18:10

