Le lezioni del papà

di Maddalena Messeri

C’è un canale molto particolare su Youtube e si chiama “Dad, how do I?” cioè “Papà, come faccio?” ed è nato da Rob Kenney a Chicago “per fare del mio meglio nel fornire contenuti utili e pratici a molte attività di base che tutti dovrebbero saper fare”. Rob ha perso suo padre a 12 anni e così ha deciso di fare dei video tutorial per chi, come lui, si è ritrovato nella vita senza papà. È bello quando il dolore per un’assenza riesce a tirare fuori il meglio di te e ti porta ad aiutare gli altri: non a caso i video di Rob sono diventati virali e quest’anno il canale festeggia tre anni di attività con 4.8 milioni di iscritti in tutto il mondo. “The internet-dad” ha infatti registrato quasi 400 clip in cui insegna alle altre persone come si fanno le cose di tutti i giorni, dallo svitare una gomma bucata della macchina al cambiare la bombola del gas, dal fare i nachos al piantare un albero, dal radersi la barba all’indossare un completo elegante. Tutte quelle piccole nozioni che di padre in figlio si trasmettono nella quotidianità e che invece tanti piccoli più sfortunati non hanno avuto la possibilità di vivere. Questi video hanno inoltre creato una vera communuty, diventando un momento di condivisone della sofferenza, con tanti commenti in cui si raccontano le proprie storie tra la perdita e la voglia di ripartire. Rob con il suo sorriso dolce accompagna questi ragazzi - e non solo - e li fa sentire meno soli, concludendo ogni video con un soddisfatto: “sono fiero di te”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 07:34