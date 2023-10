Chiamate, messaggi su Whatsapp, raffica di notifiche dai social, squilli, vibrazioni, lo schermo che si illumina continuamente e gli occhi attenti che scrutano ogni novità. È ciò che succede a noi e ai nostri smartphone ogni giorno, in maniera quasi ossessiva. Ma di cosa ci stupiamo? Il cellulare è stato strutturato volutamente come una futura appendice della nostra mano, capace di aiutarci in tantissime mansioni, sostituire azioni, ma allo stesso tempo in grado di assorbire completamente la nostra attenzione.

Così arriva dall’America una app in grado di fermare questi meccanismi automatici e inconsci, il suo nome è Freedom e sta spopolando con il suo “Monk Mode”, con quota 2.5 milioni di iscritti in tutto il mondo. Non utenti in cerca di ascetismo ma semplicemente di concentrazione: grazie alla app di Fred Stutzman, ideata proprio mentre stava scrivendo la tesi all’Università, si può resistere all'impulso di controllare continuamente le notifiche e di scorrere i feed dei social media.

Contrastare la tecnologia con la tecnologia, sembra un paradosso e invece è ciò che sta facendo il successo di questa app, aiutando le persone come se si trattasse di dipendenza da droghe o dal gioco d'azzardo. E se non sappiamo di essere dipendenti dai nostri dispositivi, Freedom ce lo rivelerà.

– maddai

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA