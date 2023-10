I video del terrore

Immagini raccapriccianti dal nuovo fronte di guerra in Israele, un secondo per condividerle e ora sotto gli occhi attoniti del mondo. Pensavamo di aver visto tutto dopo l’invasione russa in Ucraina e invece i video arrivati in questo fine-settimana di sangue sconvolgono, colpendoci dritti al cuore. La guerra “asimmetrica” è iniziata, questa volta con più ferocia che mai. Hamas ha costruito a tavolino l’attacco a Israele, preparandolo in ogni dettaglio: dall’attacco armato, compiuto con migliaia di missili a pioggia - insieme alle truppe di terroristi infiltrati grazie a deltaplani, bulldozer, gommoni e pick-up - fino alla sua comunicazione via social.

Un odio senza precedenti con due obiettivi: indebolire l’avversario e allo stesso tempo reclutare nuovi adepti per la Jihad, la guerra santa contro gli infedeli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 08:11

