Le cabine per fototessera, pezzi di storia del nostro Paese che dagli anni ’60 fotografano le facce degli italiani e sono ormai parte integrante della nostra geografia urbana, diventano punti di stampa universale. E danno il via a una vera e propria rivoluzione tecnologica calata nel quotidiano che coinvolgerà tutti.Dedem Spa, l’azienda che produce e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia scattando ogni anno oltre 10 milioni di foto, lancia ImpressMe. Una rivoluzionaria app che rende possibile stampare con un semplice click tutte le foto salvate su tablet e telefonini in qualsiasi cabina per fototessera: un modo per trattenere i nostri ricordi, materializzandoli ovunque ci troviamo.«Oggi — spiega Riccardo Rizzi, Presidente del Gruppo Dedem — si fanno centinaia di fotografie in più rispetto alle canoniche 30 dei vecchi rullini, anche se la maggior parte, se non tutte, rimangono sul cellulare o sul tablet. Da qui è nata ImpressMe». Un software del tutto innovativo che in qualche modo strizza l’occhio al passato e in un mondo sempre più digitale offre un tributo alla carta, una app che avrà un impatto forte sulle nostre abitudini quotidiane, un modo per tornare a rendere fisico l’immateriale delle centinaia di foto che scattiamo con gli smartphone.«ImpressMe – commenta l’attore e regista Paolo Ruffini, anche lui sedotto dal fascino di questa app – realizza in effetti una magia vera e propria: ci restituisce i nostri ricordi materializzati. Ora di foto ne scattiamo milioni ma quel flusso di frammenti digitali che riempiono i nostri smartphone, senza un album che li conservi e che si possa toccare, va a finire nel dimenticatoio. Io stesso ho un tera di foto nel mio telefono e non le guardo mai. Le foto dei miei ricordi sono quelle sul comò della mia mamma. Stampato, il flash di quel momento, ci tiene compagnia in tutt’altro modo!».E quest’estate, con ImpressMe, materializzi i tuoi ricordi e vinci. Infatti, per festeggiare l’estate con il Follonica Summer Festival - la rassegna artistica targata Non c’è Problema che dall’11 al 22 agosto accende le serate sul Golfo accreditandosi ad avere un ruolo sempre più di primo piano nel cartellone dell’estate toscana - Dedem lancia un concorso. Basta scaricare ImpressMe e stampare le proprie foto in una qualsiasi cabina per fototessera di Toscana e alto Lazio per vincere uno dei 200 biglietti in palio per lo spettacolo del Follonica Summer Festival, “Sono solo, con te”, il 21 agosto, un tributo a Giorgio Gaber di Paolo Ruffini, direttore artistico della kermesse.